Aydın'da spor salonlarına silahlı saldırı! Yakalandılar

Aydın'ın Efeler ilçesinde, farklı tarihlerde bir spor salonunun iki şubesine silahlı saldırı düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olay, Mimar Sinan ve Orta mahallelerindeki aynı spor salonuna ait iki farklı şubede meydana geldi. Kimliği belirsiz şüpheliler 1 hafta arayla şubelere silahlı saldırı düzenledi. Durum polis ekiplerine bildirildi. Şüphelileri tespit etmek için çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis ekipleri, harekete geçti.

TUTUKLANDILAR

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Devrim O., Ayaz Taş (27), Muhammed C.T., Samet Ağaç (25) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ayaz Taş ve Samet Ağaç tutuklanırken, Devrim O. ile Muhammed C.T. serbest bırakıldı.

Aydın
