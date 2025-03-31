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  4. Aydın'da şüpheli paket fünye ile patlatıldı

Aydın'da şüpheli paket fünye ile patlatıldı

31.03.2025 14:21
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Aydın’ın Efeler ilçesinde kaldırıma bırakılan şüpheli paket polisi harekete geçirdi.

Aydın'da şüpheli paket fünye ile patlatıldı

Aydın'ın Efeler ilçesi Doğu Gazi Bulvarı’nda kaldırıma bırakılan bir şüpheli çanta 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisler Doğal Gazi Bulvarının bir bölümünü trafiğe kapattı. Şüpheli paketin çevresi güvenlik şeridi ile kapatılıp vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı.

Olay yerine gelen bomba imha uzman ekibi, fünye ile şüpheli paketi patlattı. Patlatılan çanta içerisinde elbise ve tablet çıktı. Olay yerinde incelemenin tamamlanmasının ardından Doğu Gazi Bulvarı trafiğe açıldı.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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