Aydın'da tarihi eser operasyonu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında 'Anadolu Mirası' adı verilen operasyon düzenlendi. Ekipler, Sarıkemer Mahallesi'nde S.B.'ye ait eve sabah saatlerinde baskın yaptı. Baskında, Roma dönemine ait 2 pithos, Neolitik döneme ait kaide (plint) taşı, Neolitik döneme ait korint başlığı taşı ele geçirildi. Tarihi eserler muhafaza altına alınırken, S.B. gözaltına alındı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır