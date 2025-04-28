HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Aydın'da tarihi eser operasyonu! 12 tarihi eser ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 12 tarihi eser ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'da tarihi eser operasyonu! 12 tarihi eser ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyaka Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin mezar içerisinde buldukları tarihi eserleri satmak için müşteri aradıklarını belirleyen ekipler, E.Ö'yü müşteri aradığı sırada suçüstü yakaladı. Şüphelinin üst ve otomobilinde yapılan aramada 2 bronz sikke, altın yüzük, 5 bronz düğme, gümüş kemer tokası, gümüş çanta tokası, yağ lambası ve testi kapağı ele geçirildi.

Eserler, incelenmek üzere Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Jandarma, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Uşak! Nefes borusuna ekmek kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardıYer: Uşak! Nefes borusuna ekmek kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul ettiKırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti

Anahtar Kelimeler:
Aydın tarihi eser
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avrupa'da görülmemiş kaos... Fransa, İspanya, Portekiz, Belçika, Andorra

Avrupa'da görülmemiş kaos... Fransa, İspanya, Portekiz, Belçika, Andorra

6.2 büyüklüğündeki deprem öncesi garip olay

6.2 büyüklüğündeki deprem öncesi garip olay

Kapalı kapılar ardında söylediler

Kapalı kapılar ardında söylediler

'Emekli maaşları faiziyle geri talep ediliyor! Üzerinde arsa, daire varsa...'

'Emekli maaşları faiziyle geri talep ediliyor! Üzerinde arsa, daire varsa...'

İstanbul ve Kütahya’da peş peşe depremler

İstanbul ve Kütahya’da peş peşe depremler

TRT muhabiri Murat Söylemez'den skandal 'muhalif' mesajı: 'Off the record söylüyorum'

TRT muhabiri Murat Söylemez'den skandal 'muhalif' mesajı: 'Off the record söylüyorum'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.