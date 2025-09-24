Aydın’da trafik kazası: Yaşlı kadın hayatını kaybetti

Aydın-Denizli Karayolu'na bağlı Beyköy Mahalle girişinde bir kaza yaşandı. Kaza akşam saatlerinde meydana geldi. İ.K. adlı sürücü, otomobiliyle yolun karşısına geçmeye çalışan Pembe Şahinoğlu'na çarptı. Çarpma ile yaşlı kadın savruldu. Yere düştü.

Kazayı görenler durumu acil servise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Yapılan kontrollerde, yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Şahinoğlu’nun ölüm haberini alan yakınları yasa boğuldu. Cansız bedeni, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır