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  4. Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

26.03.2025 15:52
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Aydın’ın Efeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Osman Yozgatlı Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen Y.T. (26) ve B.S.E. (22) isimli şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin evlerinde, araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda 5 bin 581 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Y.T. ve B.S.E., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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