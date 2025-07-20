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Aydın'da uyuşturucu ticaretine geçit verilmedi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir şahsın ekipleri görünce panikleyerek tarla içerisine attığı poşet içerisinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'da uyuşturucu ticaretine geçit verilmedi
Melih Kadir Yılmaz

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu maddeleri Koçarlı’ya satmak için getirdiği tespit edilen M.B. isimli şüpheli, Söke-Koçarlı karayolu üzerindeki Bıyıklı Mahallesi Mezarlık mevkisinde jandarmanın şok yol kontrolünü görünce panikledi. Şüpheli şahsın elindeki poşeti tarla içine attığı belirleyen ekipler tarafından yapılan aramada, tarla içerisinde şüpheliye ait poşet bulundu. Poşetin içerisinde 511 adet Lyrica (Galara) hap ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılırken, olayla ilgili adli sürecin sürdüğü öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın uyuşturucu
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