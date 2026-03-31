Aydın’da yağan yağmurlar barajları canlandırdı

Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde bulunan Yaylakavak Barajı son yağışlarla birlikte dolarken, barajdaki son durum dron ile havadan görüntülendi.

Aydın’da yağan yağmurlar barajları canlandırdı

Aydın genelinde son günlerde etkili olan sağanak yağışlar ile birlikte uzun süredir düşük seviyelerde seyreden baraj doluluk oranları da yükselmeye başladı. 30 milyon metreküp depolama hacmine sahip olan ve bölgedeki önemli su depolama tesislerinden biri olan Karpuzlu Yaylakavak Barajı’ndaki doluluk oranındaki artış bölgedeki üreticiler için umut verici bir tablo oluşturdu. Hem vatandaşların içme suyu ihtiyacına katkı sunan hem de tarım arazilerine can suyu olan barajda depolanan su sayesinde yaklaşık 32 bin dekar tarım arazisinin sulanması sağlanırken, yağışlarla birlikte görülen son tablo hem üreticilerin hem de vatandaşların yüzünü güldürdü. Dron ile kaydedilen görüntülerde barajın doluluk oranındaki yükseliş net şekilde görülürken, çevredeki doğal alanların da suyla buluştuğu dikkat çekti.

Aydın’da yağan yağmurlar barajları canlandırdı 1

Aydın’da yağan yağmurlar barajları canlandırdı 2

Aydın’da yağan yağmurlar barajları canlandırdı 3

Aydın’da yağan yağmurlar barajları canlandırdı 4

Aydın’da yağan yağmurlar barajları canlandırdı 5

Aydın’da yağan yağmurlar barajları canlandırdı 6


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Aydın
