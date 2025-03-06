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Aydın'da yaz marulları toprakla buluştu

06.03.2025 14:26
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Türkiye'nin önde gelen tarımsal üretim merkezlerinin başında yer alan ve yılın 12 ayı toprağın işlendiği Aydın'da çiftçiler yaz marulu için tarlaya indi. Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde son yıllarda yoğun olarak yetiştirilmeye başlanan yaz marulu dikimleri başladı.

Aydın'da yaz marulları toprakla buluştu

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da, üreticiler yaz sezonu hazırlıklarına devam ederken Bozdoğan ilçesinde cemrenin düşmesi ile birlikte çiftçiler yaz marullarının dikimine başladı. İki yıldır eşi Yıldıray Elaldı ile birlikte marul üretimi yaptıklarını belirten Hatice Elaldı, marul üretiminin aynı zamanda istihdam da oluşturduğunu belirtti. 2019 ve 2020 yılında etkili olan korona virüs salgının ardından dünyada beslenme alışkanlığının değiştiğini ve insanların artık sağlıklı beslenmeyi hayatlarının merkezine aldığını belirten Hatice Elaladı, "Marul her ne kadar kışın daha yoğun olarak tüketilse de iki senedir yazlık marul dikimi yapıyoruz. Çok şükür ilk diktiğimiz mahsuller güzeldi. Bakalım bu yıl nasıl olacak. Bu ürün yaz marulu olarak geçer. Şimdi ekeriz bir buçuk 2 ay sonra hasada uygun hale gelir. Ekmeğimizi buradan çıkarıyoruz. Yaz maruluna olan talep de güzel. Bugün fidelerimizi toprakla buluşturduk, Allah'ın izniyle bu yıl da güzel mahsul almayı bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın tarım
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