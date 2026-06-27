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Aydın'da zira alan yangını

Aydın'ın Efeler ilçesinde zirai alanda meydana gelen yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.

Aydın'da zira alan yangını

Yangın, Kemer Mahallesi Çakırlar Caddesi üzerindeki zirai alanda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Polis ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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yangın
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