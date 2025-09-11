HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aydın'da zirai alan yangını: 30 dönüm alan zarar gördü

Aydın’ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alınırken, 30 dönüm alan zarar gördü. Müdahale sırasında ilk kez hava motoru kullanıldı.

Aydın'da zirai alan yangını: 30 dönüm alan zarar gördü

Dağeymir Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere 12 arazöz, 5 su ikmal aracı, 1 iş makinesi ve 89 personelle müdahale edilirken, 6 helikopter ve 4 uçak da havadan destek verdi. Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

İLK KEZ HAVA MOTURU KULLANILDI

Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangın söndürme çalışmalarında ilk kez hava motoru kullandı. Hava motoru ile alevlerin yönü değiştirilerek yayılımın önü kesildi. Havadan ve karadan yapılan yoğun çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında 30 dönüm zeytinlik alanın zarar gördüğü öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Robotu nüfusa kaydettirdiler: "Festman artık Canikli"Robotu nüfusa kaydettirdiler: "Festman artık Canikli"
Kehanetin böylesi: Adını 14 yıl önceden bildi!Kehanetin böylesi: Adını 14 yıl önceden bildi!

Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Piyasalar ve milyonlar heyecanla bekliyordu, politika faizi belli oldu

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Piyasalar ve milyonlar heyecanla bekliyordu, politika faizi belli oldu

İki belediye daha AK Parti'ye geçti

İki belediye daha AK Parti'ye geçti

Kulislerdeki 'Erdoğan' senaryosu için tarihle örnek verdi

Kulislerdeki 'Erdoğan' senaryosu için tarihle örnek verdi

Kerem Demirbay'dan canlı yayında çok konuşulacak İlkay Gündoğan gafı!

Kerem Demirbay'dan canlı yayında çok konuşulacak İlkay Gündoğan gafı!

İzmir'deki karakol saldırısında 2 polisi şehit eden saldırgan ile ilgili yeni detay: Babasıyla atış talimi yapmış

İzmir'deki karakol saldırısında 2 polisi şehit eden saldırgan ile ilgili yeni detay: Babasıyla atış talimi yapmış

Kediye tekme atan şahıs cezasız kalmadı!

Kediye tekme atan şahıs cezasız kalmadı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.