Aydın'da zirai alan yangını: 30 dönüm alan zarar gördü

Dağeymir Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere 12 arazöz, 5 su ikmal aracı, 1 iş makinesi ve 89 personelle müdahale edilirken, 6 helikopter ve 4 uçak da havadan destek verdi. Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

İLK KEZ HAVA MOTURU KULLANILDI

Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangın söndürme çalışmalarında ilk kez hava motoru kullandı. Hava motoru ile alevlerin yönü değiştirilerek yayılımın önü kesildi. Havadan ve karadan yapılan yoğun çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında 30 dönüm zeytinlik alanın zarar gördüğü öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır