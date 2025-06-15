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Aydın'da zirai alan yangını büyümeden kontrol altına alındı

Aydın'ın Çine ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alınırken, yangında 4 hektar alan zarar gördü.

Aydın'da zirai alan yangını büyümeden kontrol altına alındı

Yangın, Çine ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına karadan müdahale etmeye başlarken, sevk edilen yangın söndürme helikopterleri de söndürme çalışmalarına havadan destek verdi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınırken, ilk belirlemelere göre yangında 4 hektarlık zeytinlik alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Aydın
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