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Aydın'da zirai don bekleniyor

Aydın'ın iç kesimlerinde bu gece saatlerinden itibaren hafif kuvvette zirai don bekleniyor.

Aydın'da zirai don bekleniyor

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, bu gece saatlerinden Pazartesi sabah saatlerine kadar (özellikle gece ve sabah saatlerinde) İzmir’in doğusu, Aydın’ın doğusu, Manisa il geneli ile Balıkesir’in Merkez çevresi ile doğusu ve Çanakkale’nin iç kesimlerinde hafif şiddette zirai don hadisesi beklenmektedir. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımız başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmalı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip edilmelidir" denildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji Aydın
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