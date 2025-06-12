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Aydın'daki çöp evden 4 kamyon çöpün yanı sıra 12 kedi ile 3 kaplumbağa çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde temizlenen bir evden 4 kamyon çöp çıktı, evde 12 kedi ile 3 kaplumbağa çıktı. Anne ve oğlu E.D. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Aydın'daki çöp evden 4 kamyon çöpün yanı sıra 12 kedi ile 3 kaplumbağa çıktı

Orta Mahalle 209 Sokak'ta A.D'ye ait evden gelen kötü koku üzerine vatandaşlar durumu zabıta ve polise bildirdi. Adrese gelen Efeler Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açtı.
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ÇÖPLERİN İÇİNDEN 12 KEDİ İLE 3 KAPLUMBAĞA BULUNDU

Evde kedi ve kaplumbağa olunca Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerine de bilgi verildi. Evden 4 kamyon çöp çıktı. Ayrıca çöplerin içinden 12 kedi ile 3 kaplumbağa bulundu.

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DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Kedileri, Aydın Hayvan Hakları Eğitim Hareketi Derneği Başkanı Jale Koç sahiplendi. Kaplumbağalar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Anne ve oğlu E.D. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

(AA)

12 Haziran 2025
12 Haziran 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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kedi Kaplumbağa çöp ev
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