Aydın Hava Durumu! 01 Ağustos Cumartesi Aydın hava durumu nasıl?

1 Ağustos 2026 Cumartesi günü Aydın'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 38 ile 40 derece arasında seyredecek. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde daha da hissedilecek. Nem oranı %30 ile %40 arasında değişecek. Bu da hava sıcaklığını bunaltıcı hale getirebilir.

Rüzgar hızı 4 ile 12 km/saat arasında değişecek. Rüzgar genellikle kuzeydoğudan esecek. Hafif rüzgarlar, sıcak havayı hafifletebilir. Gün doğumu 06:14'de, gün batımı ise 20:20'de gerçekleşecek.

Aydın'da bugün hava durumu oldukça sıcak ve güneşli. Sıcaklıklar, öğle saatlerinde daha da hissedilebilir. Nem oranı yine %30 ile %40 arasında olacak. Bu durum hava sıcaklığını bunaltıcı hale getirebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 2 Ağustos 2026 Pazar günü en düşük sıcaklık 19 derece civarında olacak. En yüksek sıcaklık ise 41 derece civarında verilecek. 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü en düşük sıcaklık 20 derece olacak. En yüksek sıcaklık da 37 derece civarında gerçekleşecek. 4 Ağustos 2026 Salı günü en düşük sıcaklık 21 derece olacak. En yüksek sıcaklık 38 derece civarında seyredecek.

Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirecekler dikkatli olmalıdır. Bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılmalıdır. Aşırı sıcaklar sağlık üzerinde olumsuz etki yaratabilir.

Aydın'da 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri alarak sağlığınızı korumak önemlidir.