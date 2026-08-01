HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aydın Hava Durumu! 01 Ağustos Cumartesi Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık, 38 ile 40 derece arasında seyredecek. Nem oranı %30 ile %40 aralığında değişecek, bu da insanları bunaltıcı bir hava ile karşı karşıya bırakacak. Rüzgar ise 4 ile 12 km/saat arasında esecek. Sıcak hava koşullarında dışarıda dikkatli olunmalı, bol su tüketilmeli ve güneşten korunmak için gerekli önlemler alınmalıdır.

Aydın Hava Durumu! 01 Ağustos Cumartesi Aydın hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

1 Ağustos 2026 Cumartesi günü Aydın'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 38 ile 40 derece arasında seyredecek. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde daha da hissedilecek. Nem oranı %30 ile %40 arasında değişecek. Bu da hava sıcaklığını bunaltıcı hale getirebilir.

Rüzgar hızı 4 ile 12 km/saat arasında değişecek. Rüzgar genellikle kuzeydoğudan esecek. Hafif rüzgarlar, sıcak havayı hafifletebilir. Gün doğumu 06:14'de, gün batımı ise 20:20'de gerçekleşecek.

Aydın'da bugün hava durumu oldukça sıcak ve güneşli. Sıcaklıklar, öğle saatlerinde daha da hissedilebilir. Nem oranı yine %30 ile %40 arasında olacak. Bu durum hava sıcaklığını bunaltıcı hale getirebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 2 Ağustos 2026 Pazar günü en düşük sıcaklık 19 derece civarında olacak. En yüksek sıcaklık ise 41 derece civarında verilecek. 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü en düşük sıcaklık 20 derece olacak. En yüksek sıcaklık da 37 derece civarında gerçekleşecek. 4 Ağustos 2026 Salı günü en düşük sıcaklık 21 derece olacak. En yüksek sıcaklık 38 derece civarında seyredecek.

Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirecekler dikkatli olmalıdır. Bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılmalıdır. Aşırı sıcaklar sağlık üzerinde olumsuz etki yaratabilir.

Aydın'da 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri alarak sağlığınızı korumak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP kulisleri hareketli! 4 vekil daha YENİ Parti'ye katılacakCHP kulisleri hareketli! 4 vekil daha YENİ Parti'ye katılacak
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın canlı yayında yaralandı! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın canlı yayında yaralandı!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cem Küçük tutuklandı

Cem Küçük tutuklandı

Sosyal medyada infial yaratan görüntüler! Markete girip çocuğu darp etti

Sosyal medyada infial yaratan görüntüler! Markete girip çocuğu darp etti

Premier Lig devleri Barış Alper'in peşinde! Ferdi Kadıoğlu'nu geçebilir

Premier Lig devleri Barış Alper'in peşinde! Ferdi Kadıoğlu'nu geçebilir

Savcılıkta ağlayarak özür diledi! "Şevval Sam bizi uyarınca..."

Savcılıkta ağlayarak özür diledi! "Şevval Sam bizi uyarınca..."

Yaptığı kurnazlık ortaya çıktı! Tam 782 bin TL ceza yazıldı

Yaptığı kurnazlık ortaya çıktı! Tam 782 bin TL ceza yazıldı

Kilosu 100 TL'den alıcı buluyor! "Satamadıklarımızı çerez haline getiriyoruz"

Kilosu 100 TL'den alıcı buluyor! "Satamadıklarımızı çerez haline getiriyoruz"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.