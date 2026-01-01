Aydın Hava Durumu! 01 Ocak Perşembe Aydın hava durumu nasıl?

Bugün, 1 Ocak 2026 Perşembe günü, Aydın'da hava genellikle soğuk ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 6 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 2 dereceye düşecek. Rüzgar kuzey yönünden esiyor. Hızı saatte 15 kilometre olması bekleniyor. Nem oranı %67 civarında olacak. Aydın'da hava durumu bugün soğuk ve güneşli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Aydın'da değişecek. 2 Ocak Cuma günü gündüz sıcaklık 10 derece olacak. Akşam saatlerinde bu sıcaklık 6 derece civarına inecek. 3 Ocak Cumartesi günü daha sıcak bir hava öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 15 dereceye ulaşacak. Akşam sıcaklığı ise 13 derece civarında olacak. 4 Ocak Pazar günü yer yer sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 18 dereceye çıkacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 12 dereceye düşecek. Aydın'da önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olacak.

Aydın'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Özellikle 4 Ocak Pazar günü beklenen sağanaklar için dikkatli olunmalı. Seyahat planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Olumsuz hava koşullarından etkilenmemek önemlidir. Soğuk havalarda vücut ısınızı korumak için uygun giyinmelisiniz. Bu şekilde Aydın'daki hava koşullarına uygun hareket edebilirsiniz. Olumsuz etkilerden korunmak mümkündür.