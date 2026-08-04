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Aydın Hava Durumu! 04 Ağustos Salı Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 4 Ağustos 2026 Salı günü gündüz sıcaklıkları 38-40 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise 17-22 derece aralığında değişecek. Hava genellikle açık ve güneşli kalacak. 5 ve 6 Ağustos tarihlerinde sıcaklıklar 38-41 dereceye yükselecek. Aşırı sıcak havada, öğle saatlerinde dikkatli olunmalı. Gölge alanlarda dinlenmek, bol su içmek ve hafif giysiler giymek önerilmektedir. Ayrıca, güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda durulmamalıdır.

Aydın Hava Durumu! 04 Ağustos Salı Aydın hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Aydın'da 4 Ağustos 2026 Salı günü hava sıcaklıkları gündüz 38-40 derece olacak. Gece sıcaklıkları ise 17-22 derece arasında değişecek. Gün boyunca hava genellikle açık ve güneşli kalacak. Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 5 Ağustos Çarşamba günü gündüz sıcaklıkları 38-41 derece olacak. Gece sıcaklıkları 22-26 derece arasında seyredecek. 6 Ağustos Perşembe günü gündüz sıcaklıkları 40-41 derece olacak. Gece sıcaklıkları ise 22-27 derece arasında değişecek.

Sıcak hava koşullarında dışarıda geçirilen süreyi iyi değerlendirmek önemlidir. Öğle ve öğleden sonra saatlerinde dikkatli olunmalıdır. Gölgelik alanlarda dinlenmek faydalıdır. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek gerekir. Aşırı ısınmanın önüne geçmek için bu önerilere uyulmalıdır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda durmamak da önemlidir. Bu saatler 10:00 ile 16:00 arasındadır.

Aydın'da hava durumu açık ve güneşli kalacaktır. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava koşullarını göz önünde bulundurması gerekecektir. Gerekli önlemleri almak bu dönemde büyük önem taşımaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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