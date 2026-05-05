Aydın Hava Durumu! 05 Mayıs Salı Aydın hava durumu nasıl?

Bugün 5 Mayıs 2026 Salı, Aydın'da hava durumu oldukça keyifli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20 derece civarında olacak. Hava genellikle parçalı bulutlu. Gece saatlerinde sıcaklık 6 derece civarına düşecek. Havanın açık olacağı belirtiliyor. Rüzgarın hızı ise 13 km/saat olacak. Rüzgar kuzey yönünden esecek. Nem oranı %56 civarında kalacak. Bugün dışarıda vakit geçirmek için harika bir gün.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da hava durumu daha da ısınacak. 6 Mayıs Çarşamba günü sıcaklık 25 derece civarına ulaşacak. Hava bu günde açık kalacak. 7 Mayıs Perşembe günü sıcaklıklar 27 dereceye çıkacak. Hava yine açık olacak. 8 Mayıs Cuma günü sıcaklık 28 dereceyi bulacak. Hava yüksek bulutlar arasından güneşli olacak. Bu sıcak günlerde kıyafetlerinizi dikkatli seçmelisiniz. Sabah ve akşam saatlerinde serin tutacak kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmalısınız.

Aydın'da önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor. Bu durum açık hava etkinlikleri için idealdir. Sıcaklıklar arttıkça, gün ortasında güneş ışınlarından korunmak önem kazanacak. Şapka veya güneş kremi kullanmanız faydalı olacaktır. Ayrıca sabah ve akşam saatlerinde serin tutacak giysiler tercih edebilirsiniz. Bol su içerek vücudunuzu nemli tutmalısınız. Aydın'da havanın keyfini çıkarmak için bu önerilere dikkat edebilirsiniz.