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Aydın Hava Durumu! 06 Ağustos Perşembe Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 6 Ağustos 2026 Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklığı 36 dereceye ulaşırken, gece 21 derece olması bekleniyor. Yaz mevsiminin tipik sıcaklıklarıyla karşılaşılacak. 7 Ağustos Cuma’da 37 derece, 8 Ağustos Cumartesi’de ise benzer sıcaklıklar öngörülüyor. Sıcak hava koşullarında dışarıda zaman geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Bol su içilmeli ve hafif kıyafetler tercih edilmelidir.

Aydın Hava Durumu! 06 Ağustos Perşembe Aydın hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Aydın'da 6 Ağustos 2026 Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 36 derece civarında kalacak. Gece ise sıcaklık 21 dereceye düşecek. Bu sıcaklıklar, Aydın'ın tipik yaz havasını yansıtıyor.

Bugünkü hava durumu da açık ve güneşli. Gündüz 36 derece, gece 21 derece bekleniyor. Bu sıcaklıklar da Aydın'ın yaz havasını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer sıcaklıklarla devam edecek. 7 Ağustos Cuma günü gündüz 37 derece, gece 22 derece öngörülüyor. 8 Ağustos Cumartesi günü için de benzer sıcaklıklar tahmin ediliyor.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirecekler, gölgelik alanlarda dinlenmeli. Bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek, güneşin etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek için hassas gruplar, dikkatli olmalıdır.

Aydın'da hava durumu sıcak ve güneşli koşulları sürdürecek gibi görünüyor. Plan yaparken hava koşullarını dikkate almak faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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