Aydın Hava Durumu! 06 Ocak Salı Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 6 Ocak 2026 Salı günü hava durumu parçalı bulutlu ve ılıman olacak. Gündüz sıcaklıklar 20 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklık ise 16 derece dolaylarında olacak. Nem oranı gün boyunca %60-80 arasında değişecek. Hafif rüzgarlar da etkili olacak. Öğle saatlerinde sıcaklıklar 20 dereceye ulaşacak. Hava daha ılıman hale gelecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 16 dereceye düşecek. Bu saatlerde hava daha serin olacak. Günün ilk saatlerinde hafif serin bir hava hakim. Öğle saatlerinde daha ılıman bir hava bekleniyor. Akşam saatlerinde hava yeniden serinleşecek.

Aydın'da 7 Ocak Çarşamba günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar 22 derece civarına yükselecek. 8 Ocak Perşembe günü şiddetli sağanak yağışlar olacağı tahmin ediliyor. Bu gün sıcaklıklar 17 dereceye düşecek. 9 Ocak Cuma günü yer yer sağanaklar devam edecek. Sıcaklıklar 13 dereceye gerileyecek. Önümüzdeki günler değişken hava durumu gösterecek. Yağışlı günler yaşanacak.

Bu dönemde özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almak faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı dikkat etmelisiniz. Kat kat giyinerek vücut ısınızı korumak iyi bir yöntemdir. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edebilirsiniz. Bu şekilde Aydın'daki hava koşullarına uygun önlemler alabilirsiniz. Daha konforlu bir gün geçirmeniz mümkün olacak.