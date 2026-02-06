HABER

Aydın Hava Durumu! 06 Şubat Cuma Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 6 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu ılıman ve yağışlı geçecek. Sıcaklıkların 19 ile 22 derece arasında olması bekleniyor. Yer yer sağanak yağışlar görülecek. Bu nedenle dışarı çıkarken şemsiye ya da yağmurluk almak faydalı olacaktır. Nem oranı %67, rüzgar hızı ise 8.9 km/saat tahmin ediliyor. Ayrıca, önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Plansız çıkmamak için güncel hava durumu tahminlerini takip etmek önemlidir.

Simay Özmen

Aydın'da, 6 Şubat 2026 Cuma günü, hava durumu ılıman ve yağışlı olacak. Gün içinde sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Nem oranı %67 civarında. Rüzgar hızı ise 8.9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:11'dir. Gün batımı saati ise 18:38 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Aydın'da değişkenlik gösterecek. 7 Şubat Cumartesi günü, hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 20 derece civarında seyredecek. 8 Şubat Pazar günü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 18 derece civarında olacaktır. 9 Şubat Pazartesi günü hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar yine 18 derece civarında kalacaktır.

Bu dönemde yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemlidir. Şemsiye veya yağmurluk bulundurmak da faydalıdır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih etmek iyi bir seçimdir. Hava koşullarına göre planlar yaparken güncel hava durumu tahminlerini takip etmek önem taşıyor.

