Hatay'da anne ile oğlu ölü bulundu! Cinayet sebebi ortaya çıktı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaylada Osman Zont’un başından vurulduğu, annesi Zekiye Zont'un cesedinin ise yakın bölgede toprağa yarı gömülü halde bulunduğu olayla ilgili Hatay Valiliğinden açıklama yapıldı. Gözaltına alınan 2 zanlının cinayetleri Zekiye Zont'un altınları için işledikleri ortaya çıktı.

Hatay'da anne ile oğlunun öldürülüp ormanlık alana gömüldüğü cinayetle ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı. İskenderun ilçesinde yaylada Osman Zont’un başından vurulduğu, annesi Zekiye Zont'un cesedinin ise yakın bölgede toprağa yarı gömülü halde bulunduğu olayla ilgili Hatay Valiliğinden açıklama yapıldı.

KAN DONDURAN CİNAYET: ALTINLAR İÇİN ANNE-OĞULU ÖLDÜRDÜLER

İskenderun ilçesinde yaşanan olayda 2 cinayet zanlısı, Osman Zont'u Avluk Yaylası’nda ateşli silahla öldürdükten sonra ormanlık alanabıraktıkları belirlendi. Ardından anne Zekiye Zont'un ise ikametinde öldürüldükten sonra altınlarını çalan zanlılar tarafından ormanlık alana götürülerek gömüldüğü ortaya çıktı.

VALİLİK CİNAYETLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“15.04.2026 tarihinde İskenderun ilçesi Akçay Mahallesi Avluk Yaylası mevkiinde baş bölgesinden ateşli silahla vurulmuş kimliği belirsiz bir erkek cesedinin bulunması üzerine, İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince adli soruşturma başlatılmıştır. Yapılan ilk incelemelerde, cesedin Osman Zont isimli şahsa ait olduğu belirlenmiş; şahsın ikametinde yapılan kontrollerde annesi Zekiye Zont'un da kayıp olduğu tespit edilmiştir.

ORMANLIK ALANA GÖTÜRÜP GÖMMÜŞLER

Soruşturmanın derinleştirilmesi kapsamında, yayla yolu güzergahı ve ilçe merkezine ait kamera kayıtları ile yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde olayın şüphelilerinin A.Z. ve K.Z. isimli şahıslar olduğu tespit edilmiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda; şüphelilerin O.Z.’yi Avluk Yaylası’nda ateşli silahla öldürdükten sonra ormanlık alana bıraktıkları, ardından annesi Z.Z.’yi kolundaki altınları almak amacıyla ikametinde boğarak öldürdükleri ve Sakıt Yaylası’nda ormanlık alana gömdükleri belirlenmiştir.

CİNAYET ZANLISI 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, her iki şüpheli olay günü Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yakalanmış; 2 ayrı adreste yapılan aramalarda Z.Z.’ye ait altınlar, suçta kullanılan av tüfeği ve maktullere ait kıyafetler ele geçirilmiştir. Yakalanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir.”

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

