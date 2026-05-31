Tom Barrack Türkiye'de kalıyor! Trump yeni kararı duyurdu

ABD Başkanı Trump, Tom Barrack'ın ABD'nin Türkiye Büyükelçisi olarak görevine devam edeceğini duyurdu.

Mehmet Hazar Gönüllü

Görev süresi sona eren, ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack ile ilgili Washington’dan yeni karar geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Barrack’ın Ankara’daki görevine devam edeceğini duyurdu. Trump ayrıca Barrack’ın Suriye ve Irak Özel Başkanlık Temsilcisi olarak da görevlendirileceğini açıkladı. Böylece Barrack, Türkiye’deki büyükelçilik görevini sürdürürken Washington’ın Suriye ve Irak dosyasında da kritik bir rol üstlenecek.

"SURİYE VE IRAK ÖZEL BAŞKANLIK TEMSİLCİSİ OLARAK ATANDI"

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklaması şöyle:
"Mükemmel bir iş çıkaran ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack’ın, Suriye ve Irak hükümetleriyle stratejik işbirliğimizi ilerletirken ve bu ülkelerle ilişkilerimiz gelişmeye devam ederken, Suriye ve Irak Özel Başkanlık Temsilcisi olarak atanacağını duyurmaktan memnuniyet duyarım!

TÜRKİYE'DEKİ GÖREVİ DEVAM EDECEK

Tom, Türkiye Büyükelçisi olarak görevine devam edecek ve ABD Dışişleri Bakanlığı’nın tam desteğiyle çalışacak. Tom Barrack'ın yaptığı çalışmaları ve ülkemize hizmet etmeye devam etme istekliliğini büyük takdirle karşılıyoruz. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz!"

BARRACK, ESAD REJİMİ SONRASINDAKİ DÖNEMDE ROL OYNAMIŞTI

Barrack, Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi olarak Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad rejimi sonrasında Washington’ın bölgedeki stratejisine bağlı önemli unsurlarını yönetmişti. Görev süresince başkent Şam’a yönelik yaptırımların gevşetilmesi, Türkiye ve Körfez ülkeleriyle birlikte yeniden inşa çalışmalarının desteklenmesi ve terör örgütü DEAŞ’a karşı iş birliği konularında aktif rol almıştı.

SON 12 YILDA DÖRDÜNCÜ ÖZEL TEMSİLCİYDİ

Barrack’ın, son 12 yıl içinde ABD Suriye Özel Temsilciliği görevini üstlenen dördüncü isim olduğu biliniyor. ABD eski Başkanı Joe Biden döneminde Washington, Ocak 2021 ile Mart 2025 arasında bu göreve herhangi bir atama yapmamıştı.

