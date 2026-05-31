CHP'de kurultay bilmecesi! Özgür Özel tarafı yarın ilk adımı atacak

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası parti içi karışıklık yaşandı. Mahkeme kararı ile partinin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu dün yaptığı açıklamada arınma vurgusu yaparak, hesap soracağını söyledi. Özgür Özel tarafı ise ilk günden beri kurultay baskısını sürdürüyor. Yaşanan gelişmelerin ardından Özgür Özel, Meclis'te MYK'yı topladı.

Toplantı sonrası açıklamada bulunan Zeynel Emre kurultayla ilgili olarak dikkat çeken ifadeler kullandı ve yarın ilk adımı atacaklarını söyledi.

ÖZEL KANADINDAN KURULTAY İÇİN İLK HAMLE

Emre, kendisine yöneltilen "Mutlak butlan kararından sonra yapılan açıklamalarda, bayram tatili boyunca Kılıçdaroğlu cephesinden bir kurultay tarihi açıklanmadığı takdirde bayramdan sonraki pazartesi günü olağanüstü kurultay için delegelerden imza toplanacağı ifade edilmişti. Şu ana kadar bir tarih telaffuz edilmedi. Yarın böyle bir süreç başlatılacak mı?" şeklindeki soruya şöyle yanıt verdi:

"Başlatıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu soruya şöyle de cevap vereyim, bakın işin nasıl bir siyasi mühendislik olduğunu görelim. Genel merkez tarafından, genel merkeze bir butlan sonrasında, tedbiren bir görevden uzaklaştırma ve eski yönetimin getirilmesine karar verildi. Aynı gerekçelerle İstanbul İl Kongresi de iptal edildi. Sonra yapılan kongreler de geçersiz sayıldı.

Dikkat ederseniz orada bir tedbir kararı verilmedi. Niye? Çünkü oradaki siyasi mühendislik devam edecek. Orada hesapta işte süreci yayıp istedikleri gibi yönetimi atayacaklar. Onun için tedbir kararıyla eski yönetimin gelmesini istemiyorlar. Niye? Her ne kadar eski yönetimde Canan Kaftancıoğlu ceza almış ve kesinleşmiş ve siyasi yasaklı da olsa, vekâleten orada başkan vekili olarak duran ve görev yapan arkadaşların çok büyük bir kesimi bu yapılan siyasi operasyona ve bu butlana da karşı.

"YARIN İMZAYI TOPLUYORUZ"

Şimdi bunu bildikleri için o eski yönetimi getirmiyorlar. Bunun da altını çizelim. Tabii hesap şöyle de tutmuyor... Ben önce sizin sorduğunuzu cevap vererek bunu açayım; biz Pazartesi, yarın, imzayı topluyoruz. Çok kısa süre içinde topladığımızı göreceksiniz.

"YETKİLİ OLAN DELEGELERİN HEPSİNİN İMZASINI TOPLAYACAĞIZ"

Yani orada da sorun yok. Ve şunu da ifade etti: Hangi delegelerle isteniyorsa onunla da toplarız. Üye isterse onunla da toplarız. Kim isterse. Ama mahkemenin kararı doğrultusunda yetkili olan delegelerin hepsinin imzasını toplayacağız, kim yetkiliyse.

"PM TOPLANTISI İPTAL EDİLMEK ZORUNDA KALINDI"

Şimdi bakın burada da... Eski yönetimin göreve gelmesine karar verildi ama eski yönetimde de önemli bir sayıyla, orada bir farkla 'Bu yapılan olmaz kardeşim, bir an evvel seçime gidilmeli' diyen bir sayı olduğu için Parti Meclisi toplantısı iptal edildi. İptal edilmek zorunda kalındı"