Kolombiya'da halk, yeni devlet başkanını seçmek üzere sandık başında

Kolombiya'da yeni devlet başkanını belirlemek üzere düzenlenen seçimde sandıklar, yerel saatle 08.00 itibarıyla açılırken; seçmenler 16.00'ya kadar oy kullanabilecek.

Kolombiya'da halk, yeni devlet başkanını belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Yaklaşık 40 milyon seçmen için sandıklar yerel saatle 08.00 itibarıyla açıldı. Mevcut Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun anayasaya göre yeniden aday olamadığı seçimlerde oy kullanma işlemleri 16.00'ya kadar sürecek. Yetkililer, kesin sonuçların yerel saatle 20.00'de açıklanmasının beklendiğini bildirdi.

Anketlere göre; Petro'nun desteklediği sol görüşlü aday Ivan Cepeda yarışta önde görünürken, en yakın rakibi sağ görüşlü aday Abelardo de la Espriella olarak öne çıkıyor. Adaylardan hiçbirinin ilk turda salt çoğunluğu elde etmesinin beklenmediği seçimlerde, ikinci turun 21 Haziran'da yapılacağı öngörülüyor.

IVAN CEPEDA SİLAHLI GRUPLARLA MÜZAKERE SÖZÜ VERDİ

Ivan Cepeda seçim kampanyası sırasında, uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı silahlı gruplarla müzakere yolunu açık tutarak, Petro hükümetinin "barış" politikasını sürdürme sözü verdi. Cepeda ayrıca Petro'nun reformlarını devam ettireceğini ve sosyal yardım programlarının sürdürüleceğini, gelir eşitsizliğinin azaltılacağını ve devletin sosyal alandaki rolünün güçlendirileceğini vurguladı.

ESPRİELLA, SİLAHLI ÖRGÜTLER VE SUÇ AĞLARINA KARŞI ASKERİ OPERASYONLAR YÜRÜTÜLMESİNİ SAVUNDU

Anketlere göre Cepeda'nın en yakın rakibi Espriella ise silahlı örgütler ve suç ağlarına karşı müzakere yerine doğrudan baskı ve askeri operasyonlar yürütülmesini savundu. Mega hapishaneler kurulması gerektiğini belirten Abelardo de la Espriella, ağır suçlular ve kartel üyeleri için yüksek güvenlikli cezaevi sistemlerinin genişletilmesi gerektiğini, devlet otoritesinin güçlendirilmesini ve özellikle kırsal bölgelerde güvenlik kontrolünün artırılması ile devlet varlığının yaygınlaştırılmasını savundu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

