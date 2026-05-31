Semih Çelik vahşetini hatırlattı! Yanında 16 yaşında kız çocuğuyla surlarda yakalandı, telefonundan korkutan içerikler çıktı

Fatih’te surlar bölgesinde yanında 16 yaşındaki sevgilisiyle yakalanan 18 yaşındaki A.H.K.’nin telefonunda Semih Çelik canisine ilişkin içerikler ve korkutan ifadeler bulundu.

Fatih’te surlar bölgesinde şüpheli hareketleri nedeniyle yakalanan 18 yaşındaki A.H.K. ile ilgili soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Şüphelinin telefonunda, 2024 yılında Türkiye’yi sarsan Semih Çelik cinayetine ilişkin içerikler ve bazı kızları öldürmeye yönelik ifadeler bulunduğu öğrenildi.

TELEFONUNDAKİ İÇERİKLER POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

Fatih’te surlar bölgesinde yakalanan A.H.K.’nin telefonunda yapılan incelemede Semih Çelik cinayetiyle bağlantılı içerikler tespit edildi.

YANINDA 16 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU VARDI

Olayın bir diğer dikkat çeken yönü ise şüphelinin yanında 16 yaşındaki bir kız çocuğunun bulunması oldu. Polis, soruşturma kapsamında kız çocuğunun annesine şikayetçi olup olmadığını sordu.

KIZIN ANNESİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Ancak annenin, kızını surlara götüren ve telefonunda cinayet içerikleri bulunduğu belirtilen şüpheliden şikayetçi olmadığı aktarıldı.

MAHKEMEDEN GÖZLEM KARARI

Soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen A.H.K. hakkında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde gözlem altına alınma kararı verildi.

SEMİH ÇELİK OLAYINDA NE OLMUŞTU?

2024 yılında İstanbul’da yaşanan olayda, 19 yaşındaki Semih Çelik, Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i öldürdükten sonra Fatih’teki surlardan atlayarak yaşamına son vermişti. Türkiye’yi sarsan vahşet, özellikle genç kadınlara yönelik şiddet ve sosyal medyada yayılan karanlık içerikler nedeniyle uzun süre gündemde kalmıştı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

