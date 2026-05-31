İran anlaşma şartını açık açık duyurdu: “Başka türlü onaylamayız!"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin “Somut kazanım yoksa anlaşma da yok” mesajı verdi. Kalibaf, "İran halkının hakları güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız" dedi.

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre Kalibaf, İran Meclisi’nin çevrimiçi oturumunda ABD ile yürütülen müzakere sürecini değerlendirdi.

“HAKLARIMIZ GÜVENCE ALTINA ALINMADAN ONAY VERMEYİZ”

Diplomasinin, savaş meydanında elde edilen kazanımları tamamlaması gerektiğini söyleyen Kalibaf, İran’ın anlaşma konusunda temel ölçüsünün somut sonuçlar olduğunu belirtti.

Kalibaf, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Diplomasi alanındaki askerlerimizin düşmanın sözlerine ve vaatlerine güveni yok. Bizim için somut kazanımlar elde etmek ölçüttür ve bunun karşılığında taahhütlerimizi yerine getireceğiz. İran halkının hakları güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız.”

“MİLLİ BİRLİĞİ BOZMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Kalibaf ayrıca ABD ve müttefiklerinin savaşın yeni aşamasında ekonomik baskı ve medya propagandasıyla İran’daki milli birliği hedef aldığını savundu. Bunun “boş bir hayal” olduğunu söyleyen Kalibaf, mücadelenin yalnızca cephede değil; diplomaside, sokakta ve halka hizmet alanında da sürdüğünü ifade etti.

“SÖZLERE DEĞİL, EYLEMLERE BAKARIZ”

ABD Başkanı Donald Trump ise geçtiğimiz günlerde anlaşma konusunda ilerleme sağlandığı yönünde mesajlar vermişti.

Trump yönetimi anlaşmanın yakın olduğu mesajını verirken, İran tarafı ise nihai bir mutabakata varılmadığını vurguluyor. Reuters’a göre İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, potansiyel mutabakat zaptında birçok başlıkta ilerleme sağlandığını ancak bunun Tahran’ın anlaşma imzalamaya yakın olduğu anlamına gelmediğini söyledi.

Kalibaf da daha önce yaptığı açıklamada İran’ın “garantilere ve sözlere güvenmediğini”, ölçütün yalnızca eylemler olduğunu belirtmişti. IRNA’nın aktardığına göre Kalibaf, “Karşı taraf harekete geçmeden hiçbir adım atılmayacak” mesajı verdi.

MÜZAKERELERDE KRİTİK BAŞLIKLAR

Müzakerelerin odağında savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı’nda deniz trafiğinin yeniden düzenlenmesi, yaptırımlar, dondurulmuş İran varlıkları ve güvenlik garantileri gibi başlıklar bulunuyor. Reuters, İran’ın son ABD saldırılarını ateşkesin ihlali olarak gördüğünü ve bunun diplomatik süreci zorlaştırdığını aktardı.

The Guardian’ın haberine göre Trump, İran’la anlaşmaya çok yaklaşıldığını savunurken, İranlı yetkililer nihai bir anlaşmaya varıldığı iddiasını reddetti. Tahran cephesi, özellikle Hürmüz Boğazı ve nükleer materyaller konusunda Washington’ın açıkladığı şartların İran’ın pozisyonunu yansıtmadığını belirtiyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır