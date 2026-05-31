Gıda kuyruğu değil, ölüm tuzağı! İsrail'in insanlık dışı vahşetini İngiliz cerrah anlattı: "Hedef talimi gibiydi"

Gazze'de görev yapan doktor Nick Maynard, İsrail ordusu hakkındaki dehşete düşüren iddiaları anlattı. Gıda yardımı yapılan noktalarda özellikle genç yaştaki erkeklerin hedef alındığını söyleyen Maynard'ın “Bir gün başlarından, ertesi gün karınlarından, başka gün testislerinden yaralanıyorlardı. Bu hedef talimi gibi görünüyordu” sözleri kan dondurdu. Kulağına gelenlere başlarda inanmadığını söyleyen Maynard "Ama sonra çok fazla kanıt gördüm" dedi.

Mehmet Hazar Gönüllü

Gazze’deki Nasır Hastanesi’nde görev yapan İngiliz cerrah Nick Maynard, bölgede tanık olduğu yaralanma vakalarını anlattı. Maynard’ın açıklamaları, gıda dağıtım noktalarına giden Filistinli sivillerin hedef alındığı iddiasıyla dehşete düşürdü.

Oxford Üniversitesi Hastaneleri’nde görev yapan Maynard, Gazze’de özellikle erkek çocukların, gıda yardımı almak için gittikleri noktalardan ağır kurşun yaralarıyla hastaneye getirildiğini söyledi. Maynard, bu yaralanmaların rastgele olmadığını düşündüren dikkat çekici bir örüntüyle karşılaştıklarını ifade etti.

“FARKLI GÜNLERDE FARKLI VÜCUT BÖLGELERİ HEDEF ALINIYORDU”

Maynard, Nasır Hastanesi’nin acil servisinde görev yapan bir arkadaşının, yaralı çocuklarda tuhaf bir benzerlik fark ettiğini anlattı. Buna göre bazı günlerde hastaneye getirilen gençlerin büyük bölümünde baş ve boyun yaralanmaları, başka günlerde göğüs, başka günlerde ise karın bölgesinde kurşun yaraları görülüyordu.

Maynard’ın Tucker Carlson’a yaptığı açıklamaya göre, bir gün 19 genç erkek hastaneye getirildi ve hepsinin yalnızca baş ve boyun bölgesinden vurulduğu görüldü. Başka bir gün yaralıların çoğu göğüs bölgesinden, bir başka gün ise karın bölgesinden vurulmuştu.

“ÇOCUKLARIN DÖRDÜ DE SADECE TESTİSLERİNDEN VURULMUŞTU”

Maynard, Nasır Hastanesi’nden ayrılmadan önceki cumartesi günü, hastaneye dört erkek çocuğunun getirildiğini ve çocukların hepsinin yalnızca testislerinden vurulduğunu söyledi.

"TESADÜF OLAMAZ"

Maynard, bu yaralanma tablosunu “tesadüfle açıklanamayacak kadar belirgin” sözleriyle anlattı.

“HEDEF TALİMİ GİBİ GÖRÜNÜYORDU”

Maynard, gıda dağıtım noktalarından gelen yaralı çocuklarda görülen bu örüntünün kendileri için büyük bir şok olduğunu belirtti. İngiliz cerrah, “Bir gün baş, ertesi gün karın, başka bir gün testisler… Bu hedef talimi gibi görünüyordu” diyerek yaşadıkları dehşeti anlattı.

"GIDA DAĞITIM NOKTALARINA 'ÖLÜM TUZAKLARI' DİYORLARDI"

Bu çocukların, Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın (GHF) gıda dağıtım noktalarına aileleri için yiyecek almak amacıyla gittiğini ifade eden Maynard, Gazze’deki sağlık çalışanlarının bu dağıtım alanlarını “ölüm tuzakları” olarak tanımladığını da aktardı.

“BAŞTA İNANMIYORDUM AMA ÇOK FAZLA KANIT GÖRDÜM”

Dr. Maynard, Gazze’de duyduğu bazı anlatımlara ilk başta kuşkuyla yaklaştığını söyledi. Ancak sahada kadınların ve çocukların hedef alındığını düşündüren çok sayıda vaka gördükten sonra fikrinin değiştiğini belirtti.

Maynard, daha önce de Gazze’de görev yaptığını, ancak son dönemde gördüğü kurşun yaralanmalarının ve açlık tablosunun önceki dönemlerden çok daha ağır olduğunu söyledi.

