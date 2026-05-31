Cani adam çocuğu evdeyken karısını katletti!

Korkunç olay gece saatlerinde Doğukent Mahallesi Prof. Dr. Naci Görür Sokak’ta bulunan bir sitenin 5’inci katında yaşandı.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ, KARISINA ATEŞ ETTİ

Edinilen bilgiye göre, askeri personel olduğu öğrenilen M.Ç., yurt dışı görevinden izne döndüğü memleketi Elazığ’da, geçimsizlik yaşadığı eşi Derya Ç. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Ç., 4 yaşındaki çocuğu evdeyken eşine tabancayla peş peşe ateş etti.

KADIN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken, silah sesini duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

CANİ KOCA BİNADA GÖZALTINA ALINDI

Eşini öldüren Murat Ç., polis ekipleri tarafından bina içerisinde gözaltına alındı.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Derya Ç.’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır