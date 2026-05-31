Kadının boynundaki 185 bin TL değerindeki 17 çeyrek altın böyle çalındı

Eskişehir’de 52 yaşındaki kadının boynunda asılı olan yaklaşık piyasa değeri 185 bin TL olan 17 tane çeyrek altını çalan 2 kadın polis tarafından yakalandı.

Kurban Bayramı’nın 3’üncü günü saat 14.10 Tepebaşı ilçesi Muttalip Orta Mahallesinde Y.Ö. (52) isimli kadın kaldırımda oturduğu sırada, yanında küçük çocuğu ve kadın geldi. İki şahıs bir süre konuşup oyaladıktan sonra kadının aniden boynundaki ipe sarılı 17 adet çeyrek altını koparıp kaçtı. Yaşanan hırsızlık anı çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Hırsızlık olayının polis ekiplerine ihbar etmesi üzerine konuyla alakalı çalışma başlatıldı. Şüphelinin kaçarken attığı altınlar olay yerine yakın çimenlik alanda polisler tarafından bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği’nce kente giriş çıkışlarını kapatan ve yakın bölgeye uygulama noktaları kuran ekiplerce, şüpheli bindiği taksi içinde yakandı. Ayrıca şüpheli kadının olay öncesi beraber hareket ettiği değerlendirilen bir kadın daha yakaladı. Şüpheliler, D.Ç. ( 33 ) ve N.T. ( 19 ) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden D.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken N.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Eskişehir
Eskişehir
