ABD’de patlama yaşanan kimya tesisinde can kaybı 11’e yükseldi

ABD’nin Washington eyaletindeki Nippon Dynawave Packaging tesisinde 26 Mayıs’ta meydana gelen patlamada kayıp olan 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ve can kaybının 11’e yükseldiği öğrenildi.

ABD’nin Washington eyaletindeki Nippon Dynawave Packaging tesisinde 26 Mayıs’ta meydana gelen patlamada bilanço arttı. Tesiste kağıt hamuru üretiminde kullanılan "beyaz çözelti" (sodyum hidroksit ve sodyum sülfür içeren kimyasal çözelti) bulunan tankın çökmesiyle yaşanan patlamada kaybolan 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı ve olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi.
Cowlitz İtfaiye ve Kurtarma Teşkilatı Yardımcı Şefi Kurt Stitch, hafta boyunca süren arama çalışmaları kapsamında ekiplerin enkazı temizlediğini ve dronlarla çevre alanı taradığını söyledi.
Yaklaşık 900 bin galon (3,4 milyon litre) kimyasal içeren tankın patlaması sonucu sızıntı meydana geldiğini ve kirlenmenin Columbia Nehri’ne ulaştığını doğrulayan yetkililer, hava kalitesi ve Longview kentinin içme suyunda herhangi bir olumsuz etki tespit edilmediğini belirtti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

