Aydın'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çamköy Mahallesi Çavdarkıran mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Hüseyin Gözataş (58) idaresindeki 20 AOG 918 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AYDIN'DA FECİ KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücü Hüseyin Gözataş olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçta yolcu olarak bulunan Gülten Koç (59) ile Emin Şahin (60) ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hayati tehlikeleri bulunması nedeniyle Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Cumhuriyet Savcısı'nın bölgedeki incelemelerinin ardından Hüseyin Gözataş'ın cansız bedeni Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
Kaynak: İHA

