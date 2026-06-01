Fatih'te Türkmenistanlı kadın 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti

Fatih'te Türkmenistan uyruklu bir kadın, iddiaya göre temizlik sırasında 5'inci kattan dengesini kaybederek bina boşluğuna düştü. Talihsiz kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi Canbaziye Mektebi Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı bir binanın en üst katında yaşayan Türkmenistan uyruklu Telli Novruzova (43), iddiaya göre temizlik yapmak için çıktığı camda dengesini kaybederek bina boşluğuna düştü.

TEMİZLİK YAPARKEN 5. KATTAN DÜŞTÜ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince bina boşluğuna düşen kadın, bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrası Novruzova'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz kadının cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna kaldırıldı. Konuya ilişkin polis ekiplerinin çalışması sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

