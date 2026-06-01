Almanya’dan İsrail’e Lübnan tepkisi

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ABD’de yaptığı açıklamada İsrail’in Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki göstererek, "İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde ilerlemeye devam etmesi büyük endişe kaynağıdır. İsrail, Hizbullah'a karşı yürüttüğü operasyonda sivilleri ve sivil alt yapıyı korumak zorundadır" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları için ABD’nin New York kentinde bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarla bölgede gerilimi daha da yükseltmesine tepki gösterdi.

ALMANYA İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARINI KINADI

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, "İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki ilerleyişi büyük bir endişe kaynağıdır. İsrail, Hizbullah'a karşı yürüttüğü operasyonda sivilleri ve sivil alt yapıyı korumak zorundadır. Her türlü gerilim durumu daha da kötüleştirir ve Lübnan içinde yeni kaçış dalgalarına yol açar. Askeri gerilimin bedelini siviller öderse ve Lübnan'ın bazı bölgeleri kalıcı olarak yaşanamaz hale gelirse bu uzun vadede İsrail'in komşularını daha güvenli hale getirmeyecektir" diye konuştu.

TARAFLARA ÇATIŞMAYI DURDURUN ÇAĞRISI

Tüm tarafları acilen çatışmaları durdurmaya çağıran Wadephul, Lübnan'ı istikrara kavuşturmanın anahtarının Lübnan devletini güçlendirmekte yattığını belirtti. Wadephul, "Lübnan ve İsrail hükümetleri, doğrudan görüşmeler için tarihi bir adım olarak Washington'da bir araya geldi. Bu görüşmelerin bir sonraki turu önümüzdeki hafta için planlanıyor. İlerleme sağlamak için doğru kanal budur. Mavi Hattın her iki tarafındaki sivilleri korumak ve kalıcı bir barış sağlamak için uygulanabilir bir diplomatik çözüme ihtiyaç vardır" dedi.

Wadephul, Lübnan hükümetinin de Hizbullah'a karşı kararlı şekilde harekete geçmesi gerektiğini savundu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Almanya İsrail Lübnan
