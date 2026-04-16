Balıkesir'de acı olay! Üniversite hocası dürümcüde kurşunların hedefi oldu

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde silahlı saldırı düzenlenen iş yerinin yanında bulunan mekanda yemek yiyen öğretim görevlisi seken kurşunun isabet etmesi sonucu öldü. Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli iki kişi, Gaziosmanpaşa Mahallesi 209. Sokak'ta bulunan markete silahla ateş etti.

O sırada kurşunlardan biri marketin yanında bulunan dürümcü dükkanında yemek yiyen Semih Kaçmaz'a isabet etti.

Ağır yaralanan Kaçmaz, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kaçmaz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HUKUK FAKÜLTESİNDE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİYDİ

Semih Kaçmaz'ın, Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi olduğu öğrenildi. Her iki iş yerinde hasarın oluştuğu olayda polis ekiplerinin şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran: "Lübnan, kapsamlı ateşkesin ayrılmaz parçasıdır"İran: "Lübnan, kapsamlı ateşkesin ayrılmaz parçasıdır"
Türkmen Cephesi Başkanı Kerkük Valisi seçildiTürkmen Cephesi Başkanı Kerkük Valisi seçildi

En Çok Okunan Haberler
WhatsApp profilindeki Elliot Rodger detayı dikkat çekti

WhatsApp profilindeki Elliot Rodger detayı dikkat çekti

Bilgisayarında 'saldırı planı' bulundu

Bilgisayarında 'saldırı planı' bulundu

Tüm dünya bu maçı konuştu! Arda Güler tarihe geçti, maç sonu sinir krizi geçirip atıldı: Perez soyunma odasına indi

Tüm dünya bu maçı konuştu! Arda Güler tarihe geçti, maç sonu sinir krizi geçirip atıldı: Perez soyunma odasına indi

Ünlü oyuncunun mesajları ifşa oldu! 200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı

Ünlü oyuncunun mesajları ifşa oldu! 200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı

Sadece onlara yaptırım yok!

Sadece onlara yaptırım yok!

Ödül 2 milyon 400 bin liraydı: 63 kilo ile başladı, 70 kiloyla bitirdi

Ödül 2 milyon 400 bin liraydı: 63 kilo ile başladı, 70 kiloyla bitirdi

