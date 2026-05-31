Elazığ’da araç alev topuna döndü

Elazığ’da seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna döndü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Elazığ-Diyarbakır yolu Maden ilçe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Çıkan duman ve alevleri fark eden sürücü, aracı sağ şeride çekerek durdu. Yangın kısa sürede büyüyerek aracın tamamını sardı ve otomobil küle döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını hızlı bir şekilde kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi.
Olayın çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

