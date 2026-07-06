Aydın Hava Durumu! 06 Temmuz Pazartesi Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 6 Temmuz Pazartesi 2026 için hava durumu sıcak ve güneşli olarak öngörülüyor. Gündüz hava sıcaklığı 32 - 34 derece civarında olacaktır. Gece ise sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 1 - 5 kilometre hızla esecek. Nem oranı %28 - %50 arasında değişmesi bekleniyor. Yağış ihtimali %0 olarak tahmin ediliyor.

Bugünkü hava durumu Aydın'da güneşli bir gün geçireceğimizi gösteriyor. Güneş ışınlarının öğle saatlerinde dik açıyla gelmesi sıcaklıkları artıracak. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, şapka ve güneş gözlüğü kullanmalıdır. Koruyucu krem de önemli bir önlemdir. Bol su tüketmek, vücudun susuz kalmasını önleyecektir.

7 Temmuz Salı günü hava sıcaklığı 31 - 36 derece arasında olacak. 8 Temmuz Çarşamba günü 31 - 37 derece bekleniyor. 9 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 30 - 37 dereceye ulaşacak. 10 Temmuz Cuma günü ise 29 - 39 derece arasında olması öngörülüyor. Bu sıcaklıklar öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir.

Açık hava etkinliklerini sabah veya akşam saatlerinde yapmak en iyisi olacaktır. Öğle saatlerinde kapalı alanlarda kalmak sağlıklı bir seçimdir. Sıcak hava koşullarında hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Dışarıda bulunmamaya dikkat edilmelidir. Bu önlemler, güneşin zararlı etkilerinden korunmanıza yardımcı olacaktır.