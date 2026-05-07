Aydın Hava Durumu! 07 Mayıs Perşembe Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 7 Mayıs 2026 Perşembe günü hava durumu sıcak ve bulutlu olacak. Gün içinde hava sıcaklığının 25 derece civarında olması bekleniyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 22 derece civarında olacak. Rüzgar doğu yönünden eserek saatte 7 kilometre hızla hareket edecek. Nem oranı sabah saatlerinde %63, akşam saatlerinde ise %47 civarında ölçülecek.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Cuma günü sıcaklık 25 derece civarında kalacak. Cumartesi günü ise 27 derece olması tahmin ediliyor. Pazar günü hava sıcaklığının 28 dereceye ulaşması öngörülüyor. Rüzgarın hafif bir şekilde esmesi bekleniyor. Nem oranı ise gün boyunca %50 ile %60 arasında değişecek.

Bu sıcak günlerde dışarıda vakit geçirecekler için korunma önemli. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak gereklidir. Bol su içmek de güneşin zararlı etkilerinden korunmayı sağlar. Sıcak havalarda hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Dışarıda vakit geçirenlerin bu önlemleri alarak sağlıklı bir gün geçirmeleri mümkündür.