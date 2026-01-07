HABER

Aydın Hava Durumu! 07 Ocak Çarşamba Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 7 Ocak 2026 tarihinde hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 15-16 dereceye yükselebilirken, akşam saatlerinde 13-14 derece civarında hafif yağmurlu hava devam edecek. Önümüzdeki günlerde şiddetli yağmur bekleniyor, bu nedenle dışarı çıkacakların su geçirmez giysi ve şemsiye bulundurmaları faydalı olacaktır. Rüzgarın orta şiddette esmesi planlarını etkileyebilir.

Taner Şahin

Aydın'da 7 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 11-12 derece civarında kalacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 15-16 dereceye yükselebilir. Hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 13-14 derece seviyelerinde olacak. Hafif yağmurlu koşullar devam edecek.

Aydın'da bugünkü hava durumu, sabah ve akşam saatlerinde hafif yağmur öngörülüyor. Dışarı çıkacakların yanlarında şemsiye bulundurmaları faydalı olacaktır. Hava koşulları nedeniyle su geçirmez giysiler de gerekli olabilir. Rüzgar orta şiddette esmesi bekleniyor. Bu, hafif rüzgarlı bir hava anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da hava durumu değişecek. 8 Ocak Perşembe günü şiddetli yağmur bekleniyor. 9 Ocak Cuma günü hafif yağmur olacak. 10 Ocak Cumartesi günü yer yer sağanak yağmur görülecek. Sıcaklık 8 Ocak'ta 15-17 derece arasında kalacak. 9 Ocak'ta 11-13 dereceye düşecek. 10 Ocak'ta ise 12-16 derece arasında olacak.

Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek önemlidir. Uygun ayakkabılar ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde şemsiyelerinizi sağlam tutmalısınız. Uçuşabilecek eşyaları güvenli bir yerde yerleştirmek, olası kazaların önüne geçebilir.

Aydın'da hava durumu yağmurlu ve rüzgarlı bir dönem olarak öngörülüyor. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri alarak konforlu gün geçirebilirsiniz. Hava durumu, dışarıda geçireceğiniz zamanın keyfini etkileyebilir. Bu nedenle hazırlıklı olmak önemlidir.

