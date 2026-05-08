Aydın Hava Durumu! 08 Mayıs Cuma Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 8 Mayıs 2026 Cuma günü hava durumu genellikle sıcak ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 24 - 26 derece arasında seyredecek. Akşam saatlerinde bu sıcaklık 12 - 16 dereceye düşecek. Nem oranı %68 - %85 arasında değişim gösterecek. Rüzgar hızı 7 - 13 km/saat arasında olacak.

9 Mayıs Cumartesi günü hava 25 - 27 derece, 10 Mayıs Pazar günü 25 - 28 derece, 11 Mayıs Pazartesi günü ise 26 - 29 derece civarında gerçekleşecek. Bu tarihlerde hava açık ve parçalı bulutlu olacak.

Sıcak ve bulutlu hava koşullarında öğle ile akşam saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak faydalıdır. Bol su içmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek de önemli. Rüzgar hızı 7 - 13 km/saat arasında olacağı için açık alanlarda uygun önlemler almak gerekir.