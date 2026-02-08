Aydın Hava Durumu! 08 Şubat Pazar Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 8 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu, hafif sağanak yağmurlu ve bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 18 - 20 derece arasında değişmesi tahmin ediliyor. Nem oranı %90 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 5.8 km/saat olarak ölçülüyor. Gün doğumu saati 08:02, gün batımı saati ise 18:35'tir.

Bu tür hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde hafif yağışlara karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması, gün boyunca terleme riskini artırabilir. Buna bağlı olarak vücut ısısının düşmesi riski de vardır. Kat kat giyinmek, gerektiğinde üzerinizi değiştirmek önemlidir.

Aydın'da önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak benzer şekilde devam edecek. 9 Şubat Pazartesi günü hava sıcaklığının 18 - 20 derece arasında olması bekleniyor. Hafif sağanak yağmurların görülmesi öngörülüyor. 10 Şubat Salı günü de benzer hava koşulları tahmin ediliyor. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmanız önemlidir.

