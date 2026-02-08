HABER

Aydın Hava Durumu! 08 Şubat Pazar Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 8 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu hafif sağanak yağmurlar ve bulutlu gökyüzüyle geçecek. Sıcaklık 18 - 20 derece arasında olacak. Yüksek nem oranı %90 dolaylarında ölçülüyor. Rüzgar hızı ise 5.8 km/saat olarak bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de bu hava koşullarının süreceği tahmin ediliyor. Dışarı çıkarken şemsiye almayı ve kat kat giyinmeyi unutmayın. Hava durumunu dikkate almak önemli.

Enis Ekrem Ölüç

Aydın'da 8 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu, hafif sağanak yağmurlu ve bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 18 - 20 derece arasında değişmesi tahmin ediliyor. Nem oranı %90 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 5.8 km/saat olarak ölçülüyor. Gün doğumu saati 08:02, gün batımı saati ise 18:35'tir.

Bu tür hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde hafif yağışlara karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması, gün boyunca terleme riskini artırabilir. Buna bağlı olarak vücut ısısının düşmesi riski de vardır. Kat kat giyinmek, gerektiğinde üzerinizi değiştirmek önemlidir.

Aydın'da önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak benzer şekilde devam edecek. 9 Şubat Pazartesi günü hava sıcaklığının 18 - 20 derece arasında olması bekleniyor. Hafif sağanak yağmurların görülmesi öngörülüyor. 10 Şubat Salı günü de benzer hava koşulları tahmin ediliyor. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmanız önemlidir.

Aydın'da 8 Şubat 2026 Pazar günü hafif sağanak yağmurlu ve bulutlu bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam edeceği öngörülüyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almayı unutmayın. Kat kat giyinmek de önemlidir.

