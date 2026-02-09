Aydın Hava Durumu! 09 Şubat Pazartesi Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 9 Şubat Pazartesi günü hava durumu genellikle bulutlu ve yağışlı olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 15 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 13 derece civarında seyredecek. Rüzgar güney yönünden saatte 14 kilometre hızla esecek. Nem oranı %75 civarında olacak. Bu koşullar altında, Aydın'da hava durumu yağışlı ve serin bir gün olarak öne çıkıyor.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 10 Şubat Salı günü orta şiddetli sağanak yağmur bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 15 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 13 derece civarında olacak. Rüzgar güneybatı yönünden saatte 2 kilometre hızla esecek. Nem oranı %77 civarında olacak.

11 Şubat Çarşamba günü orta şiddetli çiseleyen yağmur bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 13 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 11 derece civarında olacak. Rüzgar batı-güneybatı yönünden saatte 2 kilometre hızla esecek. Nem oranı %77 civarında kalacak.

12 Şubat Perşembe günü orta şiddetli çiseleyen yağmur bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 10 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 7 derece civarında olacak. Rüzgar doğu yönünden saatte 3 kilometre hızla esecek. Nem oranı %88 civarında olacak. Bu dönemde Aydın'da hava durumu yağışlı ve serin bir seyir izleyecek.

Bu hava koşulları altında Aydın'da yaşayanların ve ziyaretçilerin dikkatli olmaları önemlidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun yağmurluk giymek gerekir. Su geçirmez ayakkabılar giymek, ıslanmaktan korunmak açısından faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmalı ve korunaklı alanlarda vakit geçirilmelidir. Bu önlemler olumsuz hava koşullarından korunmaya yardımcı olacaktır.