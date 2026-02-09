HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aydın Hava Durumu! 09 Şubat Pazartesi Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 9 Şubat Pazartesi günü hava durumu genel olarak bulutlu ve yağışlı geçecek. Gündüz sıcaklıklar 15 derece civarında, akşam ise 13 derece olacak. Rüzgar güney yönünden 14 kilometre hızda esecek. Nem oranı %75 düzeyinde. 10 Şubat Salı günü orta şiddette sağanak yağmur bekleniyor. Aydın'da genel olarak serin ve yağışlı hava koşulları, dışarıda dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Aydın Hava Durumu! 09 Şubat Pazartesi Aydın hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Aydın'da 9 Şubat Pazartesi günü hava durumu genellikle bulutlu ve yağışlı olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 15 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 13 derece civarında seyredecek. Rüzgar güney yönünden saatte 14 kilometre hızla esecek. Nem oranı %75 civarında olacak. Bu koşullar altında, Aydın'da hava durumu yağışlı ve serin bir gün olarak öne çıkıyor.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 10 Şubat Salı günü orta şiddetli sağanak yağmur bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 15 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 13 derece civarında olacak. Rüzgar güneybatı yönünden saatte 2 kilometre hızla esecek. Nem oranı %77 civarında olacak.

11 Şubat Çarşamba günü orta şiddetli çiseleyen yağmur bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 13 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 11 derece civarında olacak. Rüzgar batı-güneybatı yönünden saatte 2 kilometre hızla esecek. Nem oranı %77 civarında kalacak.

12 Şubat Perşembe günü orta şiddetli çiseleyen yağmur bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 10 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 7 derece civarında olacak. Rüzgar doğu yönünden saatte 3 kilometre hızla esecek. Nem oranı %88 civarında olacak. Bu dönemde Aydın'da hava durumu yağışlı ve serin bir seyir izleyecek.

Bu hava koşulları altında Aydın'da yaşayanların ve ziyaretçilerin dikkatli olmaları önemlidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun yağmurluk giymek gerekir. Su geçirmez ayakkabılar giymek, ıslanmaktan korunmak açısından faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmalı ve korunaklı alanlarda vakit geçirilmelidir. Bu önlemler olumsuz hava koşullarından korunmaya yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, ölü bulunduGeceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, ölü bulundu
Trafik kavgasında iki kişiyi öldürdü! Kan donduran sözlerTrafik kavgasında iki kişiyi öldürdü! Kan donduran sözler

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mesut Özarslan sözlerine CHP lideri Özel'den yanıt geldi

Mesut Özarslan sözlerine CHP lideri Özel'den yanıt geldi

Trafik kavgasında iki kişiyi öldürdü! Kan donduran sözler

Trafik kavgasında iki kişiyi öldürdü! Kan donduran sözler

CANLI | Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maç anlatımı!

CANLI | Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maç anlatımı!

Yatak odası itirafı: “Komşulara kulak tıkacı..."

Yatak odası itirafı: “Komşulara kulak tıkacı..."

'2+1 8 milyon TL'ye çıktı' O ilde arsaları işaret edip ev sahiplerine seslendi

'2+1 8 milyon TL'ye çıktı' O ilde arsaları işaret edip ev sahiplerine seslendi

Bakanlık harekete geçti! Tavuk ihracatı durdurulacak

Bakanlık harekete geçti! Tavuk ihracatı durdurulacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.