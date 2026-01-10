Aydın Hava Durumu! 10 Ocak Cumartesi Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 10 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu yerel kaynaklara göre orta şiddetli yağışlıdır. Sıcaklık 4 ile 13 derece arasında değişmesi bekleniyor. Gün boyunca hava serin ve yağışlı olacak.

Bu günde Aydın'da yaşayanlar için hazırlıklı olmak önemlidir. Su geçirmez giysiler ve sağlam ayakkabılar tercih edilebilir. Yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır. Araç kullanırken dikkatli olmak ve hız limitlerine uymak gerekmektedir.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da hava durumu değişkenlik gösterecektir. 11 Ocak Pazar günü şiddetli yağışların etkili olması bekleniyor. Bu günde sıcaklığın 8 ile 13 derece arasında olacağı öngörülüyor. 12 Ocak Pazartesi günü ise hafif yağışların görülmesi bekleniyor. Sıcaklıklar -1 ile 8 derece arasında değişmesi muhtemel.

Gelecek günlerde hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacaktır. Planlar yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmak önem taşıyor. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek gerçekten yararlıdır. Gerekli önlemleri alarak planların yapılması önemlidir.