Muş’ta tır iş makinesine çarptı: 1 yaralı

Muş’un Varto ilçesinde kar temizleme çalışması yapan iş makinesiyle tırın çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı.

Muş’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yürütülen karla mücadele çalışmaları sırasında trafik kazası meydana geldi. Kara yolunda kar temizleme çalışması yapan Karayolları Genel Müdürlüğüne ait iş makinesine seyir halindeki bir tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle iş makinesi operatörü yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda kısa süreli aksama yaşanırken, ekiplerin çalışmasıyla trafik kontrollü olarak yeniden sağlandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muş
