Muş’ta tır iş makinesine çarptı: 1 yaralı

Muş’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yürütülen karla mücadele çalışmaları sırasında trafik kazası meydana geldi. Kara yolunda kar temizleme çalışması yapan Karayolları Genel Müdürlüğüne ait iş makinesine seyir halindeki bir tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle iş makinesi operatörü yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda kısa süreli aksama yaşanırken, ekiplerin çalışmasıyla trafik kontrollü olarak yeniden sağlandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır