Aydın Hava Durumu! 10 Şubat Salı Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 10 Şubat 2026 Salı günü hava durumu, sabah saatlerinde hafif yağmurla başlayacak ve gün boyu orta şiddetli yağmur şeklinde devam edecek. Hava sıcaklığı gündüz 12-13 derece civarında, akşam saatlerinde ise 11-12 dereceye düşmesi bekleniyor. Yüksek nem oranı ve batıdan esecek rüzgar ile birlikte, özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken dikkatli olunmalı. Uygun kıyafetler ve toplu taşıma öneriliyor.

Aydın Hava Durumu! 10 Şubat Salı Aydın hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 10 Şubat 2026 Salı günü Aydın'da hava durumu, sabah saatlerinde hafif yağmurla başlayacak. Gün boyunca orta şiddetli yağmur şeklinde devam edecek. Gündüz hava sıcaklığı 12 - 13 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise 11 - 12 derece arasında olması bekleniyor. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar batı yönünden saatte 10 kilometre hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da hava durumu değişim gösterecek. 11 Şubat Çarşamba günü alçak bulutlar olacak. Bu bulutların ardından biraz güneşli bir hava görülecek. 12 Şubat Perşembe günü ise sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık gündüz 16 - 17 derece arasında kalacak. Gece saatlerinde ise 13 - 14 derece civarında olacak.

Bu dönemde, özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken dikkatli olunmalı. Su geçirmez kıyafetler ve uygun ayakkabılar giymek ıslanmaktan koruyacaktır. Yağışların yoğun olduğu saatlerde trafikte dikkatli olunması önemli. Mümkünse toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi önerilir.

Aydın'da hava durumu, önümüzdeki günlerde yağışlı ve serin geçecek. Bu nedenle, planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almanızda fayda var.

