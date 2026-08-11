Aydın Hava Durumu! 11 Ağustos Salı Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da hava durumu, 11 Ağustos 2026 Salı günü sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 36 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 23 derece dolaylarında kalacak. Rüzgar hızı saatte 13 kilometre civarlarında olacak. Nem oranı %43 civarlarında ölçülecek.

Bugünkü sıcak hava koşulları, yaz aylarının tipik özelliklerini yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, güneş ışınlarından korunmalıdır. Gün boyunca bol su tüketmek önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek vücut ısısını dengeleyecektir.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 Ağustos Çarşamba günü gündüz sıcaklıkları yine 36 derece olacak. Gece sıcaklıkları da 23 derece civarında kalacak. 13 Ağustos Perşembe günü de sıcaklıkların benzer seviyelerde seyretmesi bekleniyor.

Sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınmak önemlidir. Serin ortamlarda bulunmak da faydalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığını korur. Şapka takmak da koruyucu bir önlem olarak önerilmektedir. Aydın'daki hava durumu hakkında daha fazla bilgi için yerel hava durumu raporlarını takip etmenizde fayda var.