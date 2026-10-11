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Aydın Hava Durumu! 11 Ekim Pazar Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 11 Ekim 2026 tarihi itibarıyla hava durumu ılıman ve keyifli bir gün sunuyor. Sıcaklık gün içerisinde 20 dereceye kadar yükseliyor. Açık hava etkinlikleri için mükemmel fırsatlar mevcut. Piknik yapmak ve yürüyüşe çıkmak isteyenler için ideal bir atmosfer var. Ancak ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklığın 19 ile 21 derece arasında değişmesi bekleniyor.

Aydın Hava Durumu! 11 Ekim Pazar Aydın hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Aydın'da 11 Ekim 2026 tarihi itibarıyla hava durumu ılıman. Gün keyifli bir atmosfer vadediyor. Bugünkü sıcaklık yaklaşık 20 derece civarında. Dışarıda dolaşmayı sevenler için ideal bir gün. Güneş bazen bulutların arkasında gizlense de genel olarak parlıyor. Bu durum, keyifli bir atmosfer yaratıyor. Sabah saatlerinde hafif serinlik hissediliyor. Öğleye doğru sıcaklık 22 dereceye çıkıyor.

Bu hava durumu, bağcılık ve tarım gibi açık hava etkinlikleri için uygun. Doğayla iç içe olmayı sevenler için gün, piknik yapmak ve yürüyüşe çıkmak için mükemmel. Ancak, gün içerisinde ani hava değişiklikleri olabilir. Bu nedenle hazırlıklı olmakta fayda var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu dengeli olacak. 12 Ekim’den itibaren sıcaklık 19 ile 21 derece arasında değişecek. Hava koşullarında ufak tefek farklılıklar da yaşanabilir. Akşam saatlerinde hafif serin hava oluşacak. Bu, akşam aktiviteleri için keyifli bir ambiyans yaratıyor.

Ekim ayının ortalarına yaklaşırken yağış beklenmiyor. Aydın'da açık hava etkinlikleri için fırsatlarınızı değerlendirin. Ancak ihtimale karşı şemsiyenizi almayı unutmayın. Akşam saatlerinde havanın soğumasına karşı bir hırka veya ince ceket iyi bir tercih olur.

Aydın'da oldukça hoş bir gün geçirilecektir. Önümüzdeki günlerde ılıman ve hafif serin hava bekleniyor. Kendinizi dışarıda özgür hissedin. Doğanın tadını çıkarmak için bu havayı fırsata çevirin.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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