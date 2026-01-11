Aydın Hava Durumu! 11 Ocak Pazar Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 11 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu önemli. Yerel halk ve ziyaretçiler için geçerli olan bir durum. Hava, yer yer bardaktan boşanırcasına sağanak yağışlarla karşılaşacak. Hava sıcaklıkları 7 ile 17 derece arasında değişecek. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Pazartesi günü hava sıcaklıkları 2 ile 10 derece arasında olacak. Hafif yağışların görülmesi tahmin ediliyor. Salı günü ise sıcaklık 4 ile 9 derece arasında kalacak. Güneşli bir havanın hakim olması bekleniyor. Çarşamba günü sıcaklık 5 ile 13 derece arasında olacak. Daha sıcak bir havanın etkisi görülecek.

Bu değişken hava koşulları, plan yapanlar için zorluk çıkarabilir. Sağanak yağışların etkili olduğu günlerde açık hava etkinliklerini iptal etmek daha doğru bir tercih olabilir. Kapalı alanlara kaydırmak uygun bir çözüm. Yağışlı günlerde su geçirmez kıyafetler giymek önemli. Uygun ayakkabılarla ıslanmaktan korunmak kolaylaşabilir. Hava sıcaklıklarının düştüğü günlerde ise kalın giysiler tercih edilmelidir. Kat kat giyinmek üşümeyi önler.

Aydın'da 11 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu değişken sıcaklıklarla seyredecek. Yer yer sağanak yağışlar etkili olacak. Önümüzdeki günlerde ise hava koşullarında dalgalanmalar devam edecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmeleri önemlidir. Gerekli önlemleri almak her zaman faydalıdır.