Aydın Hava Durumu! 13 Ocak Salı Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da hava durumu açık ve güneşli olacak. Bugün, 13 Ocak 2026 Salı günü. Gündüz saatlerinde sıcaklık 6 derece civarında. Akşam saatlerinde ise 3 derece civarında seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 18 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %76, gündüzde %47 olarak bekleniyor. Akşam saatlerinde %56, gece saatlerinde ise %67 olacak.

Önümüzdeki günlerde, Aydın'da hava durumu daha sıcak olacak. 14 Ocak Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 11 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 1 derece civarında olacak. 15 Ocak Perşembe günü gündüz 13 derece, akşam ise 3 dereceye düşecek. 16 Ocak Cuma günü gündüz yine 13 derece, akşam 5 derece civarında olacak.

Bu dönemde sıcaklıkların artması bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Gündüzleri güneşli havada açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Rüzgar kuzeyden eseceği için rüzgarlı günlerde uygun kıyafetler tercih etmelisiniz. Nem değişkenliği, sabah ve gece saatlerinde yüksek olacak. Bu saatlerde rahat bir ortam için uygun kıyafet seçimi önemlidir.

Aydın'da önümüzdeki günlerde hava durumu açık ve güneşli kalacak. Gündüz sıcaklıkları 11 ile 13 derece arasında değişecek. Akşam saatleri ise 1 ile 5 derece arasında seyredecek. Rüzgarın kuzey yönünden esmesi ve nem düzeyi dikkate alınmalı. Uygun kıyafetlerle bu günleri rahatlıkla geçirebilirsiniz.