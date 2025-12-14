HABER

Aydın Hava Durumu! 14 Aralık Pazar Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 14 Aralık 2025 Pazar günü güneşli bir hava öngörülüyor. Gündüz sıcaklık 15-17 dereceyi bulacakken, akşam saatlerinde 7-9 derece arasında seyredecek. Nem oranı %63-89 arasında değişecek ve rüzgar hızı 5-16 km/saat olarak ölçülecek. Ayrıca açık hava etkinlikleri için uygun hava koşulları mevcut. Sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak kıyafetler öneriliyor. Gün doğumu 08:16, gün batımı ise 17:50 olacak.

Devrim Karadağ

Aydın'da 14 Aralık 2025 Pazar günü güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 15 - 17 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 7 - 9 derece arasında seyredecek. Nem oranı %63 - %89 arasında değişecek. Rüzgar hızı ise 5 - 16 km/saat arasında olacak. Gün doğumu saati 08:16, gün batımı saati 17:50 olarak öngörülüyor.

Aydın'da önümüzdeki günlerde hava durumu genellikle güneşli olacak. 15 Aralık Pazartesi günü sıcaklığın 14 - 15 derece civarında olması bekleniyor. 16 Aralık Salı günü 15 - 16 derece arasında sıcaklık tahmin ediliyor. 17 Aralık Çarşamba günü ise sıcaklık 15 - 18 dereceye yükselebilir. Akşam saatlerinde sıcaklık 5 - 6 derece civarında seyredecek. Nem oranı %63 - %84 arasında değişiklik gösterecek. Rüzgar hızı 5 - 16 km/saat arasında olacak. Gün doğumu ve batımı saatleri 08:16 - 08:18 ve 17:50 - 17:52 arasında olacak.

Açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları daha düşük olacak. Bu nedenle sabahları ve akşamları sıcak tutacak kıyafetler giymeniz faydalı olacaktır. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmanız önerilir. Rüzgar hızı 5 - 16 km/saat arasında olacak. Bu nedenle hafif rüzgarlara hazırlıklı olmanızda fayda var.

Aydın'da hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir hava bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük olacak. Bu saatlerde sıcak tutacak kıyafetler tercih edilmesi faydalı olacaktır. Gün içinde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmalısınız. Rüzgar hızı 5 - 16 km/saat arasında olduğu için hafif rüzgarlara karşı hazırlıklı olmalısınız.

